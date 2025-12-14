元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が、14日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜前13・30）に出演し、中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射問題について解説した。沖縄本島南島の公海上空で6日、訓練中の中国軍機が自衛隊機に対し、2度にわたりレーダーを照射した。2度目の照射は30分以上にわたり、探索用レーダーではなく、ミサイルの照準を合わせるためのロックオンだったと見解を