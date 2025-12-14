■これまでのあらすじ引っ越し先の保育園で元カレと再会した美優は、過去を知る彼の妻から嫌がらせを受けていた。元カレから妻に過去の話だとはっきり伝えてもらおうとしたが、彼が美優を下の名前で呼んだことで余計に嫉妬心を煽ってしまう。彼はそんな妻の態度を面倒がっているようで…。1人で大量の買い出しも終わらせて、連絡したのに…既読スルー。これはもう気のせいなんかじゃなく、意図的な嫌がらせとしか思えません。隆史