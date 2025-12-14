ニューヨーク発の老舗アイウェアブランド「MOSCOT」(モスコット)から、日本限定コレクション「JAPAN LIMITED Vol.19」が登場した。対象となるのは、ブランドの中でもファッションシーンで支持の厚い「LEMTOSH」「DAHVEN」「DOLT」の3モデル。MOSCOT AOYAMA・TAKANAWA・YOKOHAMA・OSAKAの直営4店舗と、名古屋・福岡のPOP-UP SHOPにて先行販売を実施中だ。○ニューヨーク・ロウワーマンハッタン発、100年以上愛されてきた「MOSCOT」1