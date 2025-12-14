【モデルプレス＝2025/12/14】Prime Videoには、絶妙な掛け合いで思わず笑ってしまう「最強コンビ」を描いた名作が勢揃い。性格も能力も異なる2人が織りなすコミカルな作品5つを紹介する。【写真】話題ドラマ、中村倫也のセンス光る差し入れ◆笑えるバディ作品?「TRICK」山田奈緒子（仲間由紀恵）×上田次郎（阿部寛）自称天才マジシャンと騙されやすい物理学者が、超常現象の裏に潜むトリックを暴くミステリー。互いに「貧乳」「