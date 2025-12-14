「素材にこだわったパン」を一堂に集めたイベントが高松市で開かれました。高松市のふらっと仏生山で開かれた「パン＆スウィーツマルシェ」です。14回目の開催となる今回のテーマは「素材にこだわったパン屋さん集めました！」県内外から16店舗が出店しました。自然由来の天然酵母ときび砂糖を使ったパンを販売する店です。優しい甘さが子どもにも人気だそうです。グルテンフリースイーツの専門店