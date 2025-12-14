１３日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に俳優の沢村一樹がゲスト出演。鹿児島から上京して俳優となるまでを振り返った。ＭＣの加藤浩次とは、子どもの通っていた幼稚園が同じだったという沢村。加藤から、子どもの頃から「モテたでしょう？」と問われると、「モテないんですよ。その時からあだ名で『エロス』って呼ばれてたんで。小学４年くらいから（呼ばれていた）」と、鹿児島での子ども時