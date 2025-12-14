前の市長の失職にともなう静岡県伊東市の市長選は、きょう投票日を迎えました。立候補したのは9人で、伊東市長選では過去最多です。午後5時現在の投票率は期日前を含め54.22％で、今年5月の前回選を10.61ポイント上回っています。投票は午後8時で締め切られ即日開票され、午後11時ごろには大勢が判明する見込みです。