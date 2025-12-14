宮城県大和町では、縁結びの伝統行事・島田飴まつりが開かれました。毎年販売される花嫁の髪型をかたどった島田飴。縁結びにご利益があるとされています。実際、良縁に恵まれたという人もいて、雪の中、会場はあたたかい雰囲気に包まれていました。島田飴を購入した人「（去年）この飴を買いに来て結婚しました。すてきなご縁に恵まれるお祭りです」