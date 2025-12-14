気象台は、午後6時3分に、大雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表 14日18:03時点宗谷地方では、14日夜遅くから15日昼前まで暴風雪に、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風雪警報14日夜遅くから15日昼前にかけて警戒風向北東・陸上最大風速20m/s□なだれ注意報15日に