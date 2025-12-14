きょう午後、栃木県大田原市で70代の女性が運転する車がホームセンターに突っ込む事故がありました。きょう午後1時すぎ、大田原市美原のホームセンターで「車が店舗に突っ込んだ」と110番通報がありました。警察によりますと、70代の女性が運転していた車が、店の出入り口のドアや商品棚に突っ込んだということです。店の中には当時、客や従業員がいましたが、けが人はいませんでした。女性は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」