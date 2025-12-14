成田空港で航空機をけん引作業中の車両が燃える火事がありました。14日午前10時半ごろ、成田空港で、オーストラリア・ケアンズ行きのジェットスター26便をけん引作業中のトーイングカーのエンジン部分から出火するトラブルがありました。当時、機内に乗員はいましたが、乗客は搭乗前でおらず、けが人はいませんでした。火は約40分後に消し止められましたが、当該便に遅れが発生しました。その他の便に影響はなかったということです