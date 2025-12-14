千葉・銚子市の堤防で釣りをしていた男性2人が海に転落し、14日午後5時30分現在も1人が行方不明となっています。銚子漁港付近で午前8時前、「ベトナム人の友人2人が海に落ちた」と一緒にいた知人から通報がありました。現場は立ち入りが禁止された堤防で、3人で釣りをしていたとみられます。1人は約1時間後に救助され命に別条はないということですが、もう1人は現在も行方不明となっていて、海上保安庁などが現在も30人態勢で捜索