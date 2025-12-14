12月14日（現地時間13日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、左ふくらはぎを負傷したエバン・モーブリーが、MRI検査の結果グレード1の肉離れと判明したと発表した。 モーブリーは、13日のワシントン・ウィザーズ戦で23得点13リバウンド6アシストを残して勝利に貢献も、その試合で同箇所を負傷。チームはすぐに治療を開始し、約2～4週間を欠