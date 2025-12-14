前線強化の必要が噂されるクラブなら、移籍の可能性が取りざたされても不思議ではない。オランダで無双するフェイエノールトの上田綺世に、ミランが関心を寄せているという。専門サイト『Pianeta Milan』が12月13日、移籍市場の仲介役やスカウトを務めるミケーレ・フラティーニ氏の見解を伝えた。移籍３年目の今季、上田はエールディビジで15試合に出場して18得点。ヨーロッパリーグを含めて19得点と、早くも20ゴールに迫る