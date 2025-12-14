12月14日、柿谷曜一朗の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催され、OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が激突。終了間際の88分、香川真司の絶妙なスルーパスに反応した柿谷が決勝点を挙げ、OSAKA PINKが４−３で劇的勝利を飾った。タイムアップの数秒前、OSAKA BLUEの監督も担った本田圭佑が、ペナルティエリア内で利き足とは逆の右足を一閃。ただ、山口のスライディング