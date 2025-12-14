【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Superflyが11月6日に開催された全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』のLIVEダイジェストを公開した。 ■Superflyがカバーした名曲の数々がライブ映像で楽しめる 2025年をカバーイヤーとして精力的に活動してきたSuperfly。キャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』を携えて、8月31日の札幌公演を皮切りに10都市13公