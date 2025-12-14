【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久とムロツヨシが12月15日放映の『しゃべくり007』2時間スペシャルに登場。同番組初出演となる山下が、地元愛や大ヒットドラマの裏話などを語った。 ■山下が『野ブタ。をプロデュース』での亀梨和也との秘話を語る 来年、芸能生活30周年を迎える山下智久が番組初登場。現在は海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々で、原田泰造とは意外な「サウナ話」で