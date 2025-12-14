卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルスの準決勝が行われ、同日夜に行われる決勝の対戦カードが決定した。これまで4度の開催で同種目は中国勢が優勝を独占してきたが、今回は張本智和（トヨタ自動車）とトルルス・モーレゴード（スウェーデン）が決勝進出を果たした。 ■「戦いは終わりを迎えた」 2021年から始まったWTTファイナルズ（21・22年は「WTTカップファイナルズ」）では、第