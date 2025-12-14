茨城県つくば市東平塚で２０１８年元日、高齢夫婦が遺体で見つかった殺人事件から８年となるのを前に遺族や県警の捜査員ら約５０人が１３日、同市稲岡のイオンモールつくばで情報提供を呼びかけた。１８年１月１日夕、建設業小林孝一さん（当時７７歳）と妻の揚子さん（同６７歳）が自宅で死亡しているのを親族が見つけた。２人は後頭部などを鈍器のようなもので殴られたような痕があり、死因は失血死だった。県警は延べ約１万