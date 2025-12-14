プロ入りから毎年のように“打てる捕手”として期待のかかったヤクルト・内山壮真がプロ5年目の今季、“キャッチャー”ではなく“外野”のポジションでレギュラーを掴み、自身初の規定打席に到達した。3年目の23年に6本塁打を放ったが、プロ入りから故障で離脱することが多く、昨年10月に腰の手術を受けた。今季は開幕を二軍で迎えるも、4月18日に一軍昇格。昇格してしばらくは代打で出場していたが、4月26日の中日戦で今季初