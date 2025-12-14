Êª²Á¹â¤Î¤¤¤Þ½ÐÈñ¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¹â¸«¤¨¤¹¤ëÁõ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢»×¤ï¤ºÃÍ»¥¤òÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÇË³Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ °ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¡ª ¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥Ù¥¹¥È ¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Öµ¯ÌÓÁÇºà¥í¥ó¥°¥Ù¥¹¥È¡×\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë @h