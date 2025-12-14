カリーの超ロングシュートが脚光米プロバスケットボール（NBA）のステフィン・カリー（ウォリアーズ）の“超絶シュート”が話題となっている。コートの外から遠く離れたリングを射抜き、ファンの間に衝撃が広がった。ウォリアーズ公式Xは日本時間13日、「HOW」として18秒の動画を投稿。コート外でカリーが助走をつけて右手でボールを放つと、リングに吸い込まれた。NBAのコートは28.65メートル×15.24メートルで、カリーの“