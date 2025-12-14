バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと高倉菫が13日、自身のXを更新。ヘソ出しファッションを披露した。 【写真】スタイル際立つヘソ出しファッション 「ムチムチ加速中…」と投稿。キャップをかぶり、スタイル際立つ丈の短い黒のニットセーターとジーンズ姿で街中に立つ写真を掲載。ウエスト周りはパツパツできつそうに見える。 フォロワーからは「健康的なのが良いよ」、「可愛さも加