「ここはパン屋さん？ 」道行く人がふと足を止める、ブルーのタイルで作られたベンチが目を引くお店。今年10月24日、東京・三鷹市に焼き菓子やパンコーヒーが楽しめるお店「コロレBAKE&COFFEE」がオープンしました。愛知県で「カフェコロレ」を営んでいた店主の大場里恵さんが三鷹の地で新たにお届けする、焼き菓子やパンの魅力に迫ります！ 帰り道に立ち寄りたくなる、おしゃれなお店 井の頭線