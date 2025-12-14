◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）日本勢は２頭が出走したが、２１年ラヴズオンリーユー以来、７頭目の勝利を飾ることはできなかった。横山和生騎手が騎乗したベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、直線で先に抜け出した香港のロマンチックウォリアー（ジェームズ・マクドナルド騎手）を外から追ったが２着。今年の大阪杯で連覇を飾り、海外初挑戦