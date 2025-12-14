大相撲の冬巡業が１４日、大阪・東大阪市で行われた。西十両２枚目・朝白龍（高砂）は関取衆による申し合い稽古で、関脇・王鵬、幕内・義ノ富士、藤ノ川らと計６番取って３勝。「本場所とは違うと思うけど、幕内力士と少しでも稽古をして、感覚をつかんでおきたかった」と語った。巡業は今回の冬巡業が初参加。「長いですね。移動も長いので、ちょっと腰が痛い」と苦笑したが、先場所は西十両２枚目で１０勝を挙げ、初場所（来