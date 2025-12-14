俳優の夏生大湖（なつき・おみ）が１４日、都内で「夏生大湖２０２６デジタルカレンダー」（わくわく製作所刊、税込２３１０円）の発売記念イベントに登場した。完成品をみた夏生は「自分じゃないみたいです。撮影の時は楽しみながら撮っていたし、完成も想像つかなかったので、いいカットがたくさんあってうれしいです」と笑顔を見せた。お気に入りは９月のタンクトップ姿の１枚で「筋トレがすごい好きで、筋肉を見せられ