エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１４日、岩手・金ケ崎町で小学４〜６年生６０人を対象とした野球教室「『岩手から世界へ』菊池雄星野球教室」を行った。野球教室を行うのは久々で「自分自身、野球教室をやるというのは多分十数年ぶりなので、楽しみにしていました」と明かした雄星。小学生のレベルの高さにも感心し「上手だなと思いました。野球人口が減っているという問題は全国的にあると思いますけど、個々の選手を見