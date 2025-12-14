◇ラグビーリーグワン ディビジョン1 第1節 埼玉ワイルドナイツ46-0東芝ブレイブルーパス東京(14日、味の素スタジアム)ラグビーリーグワンの2025-26シーズンが始まり、東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)が完封で敗れました。昨季優勝しリーグ2連覇中のBL東京は昨季4位の埼玉ワイルドナイツ(埼玉)と対戦。前半8分にラインアウトからトライを許すと、23分にはキックが相手に渡り、そこから長い攻撃を止められずトライを奪われます。