フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は先週に引き続き「プロ野球名？迷？コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。平石氏は楽天での監督代行時代に、今江氏が主砲として活躍していたことを回想。「今江はこう見えて、結構ナイーブなんですよ。