顔出しNGの敏腕ライターたちが、いま注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。14日（深1：55）は、『世界まる見え！テレビ特捜部2時間SP』（15日後7：00）にゲスト出演するぼる塾より、きりやはるか、あんり、田辺智加が登場する。番組の見どころのほか、これまでの活動で積み上げてきたキャリアへの思いも深掘りした。【写真あり】「めっちゃ可愛い」“金髪ギャル”になったぼる塾・田辺20代の写真