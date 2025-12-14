「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、バンタム級王座戦が行われ、王者大野篤貴が大阪喧嘩自慢のリキを判定５−０で下し、初防衛に成功した。大野がコンパクトにパンチをたたき込んでいき、試合の主導権を握った。ただ、決定的な場面はなく、延長へ。リキが組んでしまうなかなかかみ合