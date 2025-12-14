急速に発達する2つの低気圧の影響で、北日本と北陸ではあすにかけて大荒れの天気となる見通しです。気象予報士・高安奈緒子さんの解説です。この時間、北日本や北陸で荒れた天気となっています。あすにかけて大雪や暴風雪に警戒をしてください。北日本付近には急発達した2つの低気圧があり、あすにかけて北海道の東まで合流しながら進む予想です。低気圧付近では特に雪や風が強まる見込みです。このあと午後6時からの予想です。今