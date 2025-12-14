シリアでアメリカ軍の兵士らが死亡しました。アメリカのトランプ大統領は13日、シリアでアメリカ軍の兵士2人と通訳1人が襲撃を受け、死亡したと発表しました。過激派組織「イスラム国」による攻撃だとしていて、「報復する」と表明しています。アメリカ軍によりますと、襲撃犯は1人で、その場で殺害されました。AP通信によりますと、去年アサド政権が崩壊して以降、シリアでアメリカ軍が攻撃を受け、死者が出るのは初めてです。