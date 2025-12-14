「スカパー！ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」（１４日、江戸川）竹下大樹（２６）＝福岡・１２１期・Ａ１＝がトップＳからイン逃げを決めてルーキーシリーズを初制覇。昨年８月の桐生以来通算３回目、江戸川では２回目の優勝を飾った。藤田俊祐（東京）に競り勝った水谷理人（香川）が２着に食い込み、藤田は３着。竹下の優出は２２回目を数えるが、１号艇で優勝戦に臨んだのは今回が初めてだった。「具合が悪かった。隣