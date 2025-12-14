きょう午前、成田空港で航空機をけん引しようとしていた車両から火がでました。けが人はいませんでした。きょう午前10時半ごろ、成田空港で「車両から煙が出ている」と通報がありました。警察によりますと、ジェットスターの航空機をけん引しようとしていた「トーイングトラクター」という車両のエンジン部分から火が出たということです。火はおよそ40分後に消し止められ、けが人はいませんでした。航空機は、オーストラリアのケア