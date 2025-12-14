俳優の井浦新（51）が14日、自身のインスタグラムを更新。投稿した自撮りショットが「ドラクエの世界観すぎ」と話題になっている。【写真】「このままBGMが流れてきそう」“ドラクエ感”あふれる井浦新の自撮りショット投稿では、たくさんの絵文字を添えて「ドラクエ感」とつづり、2枚の写真をアップ。頭にバンダナのようなものを巻いてたたずむ井浦の周りには、大木が立ち並び、木々の隙間からは青空がのぞいている。もう1