前橋市の小川晶前市長（42）は14日、自身の辞職に伴う市長選（来年1月5日告示、12日投開票）を巡り、支援者らが市内のホテルで開いた集会に参加した。市職員とのラブホテル面会問題で引責辞職後、市長選への対応を明言していない。出直し立候補を求める支援者らを前に、言及する可能性がある。複数の関係者によると、集会は非公開で実施。支援者らが小川氏に再選を目指し出馬するよう直接要請するとみられる。市長選には、市