県内は大気の状態が非常に不安定となっています。気象台は東部北に暴風警報を出し、警戒を呼びかけています。日本海を進む低気圧に湿った空気が流れ込む影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。気象台はきょう昼過ぎ東部北に暴風警報を出し、今夜初めごろから夜遅くかけ、暴風に警戒するよう呼びかけています。あす午後6時までの24時間に予想される降水量は、多いところで東部・西部ともに80ミリ、予想される最大