江戸時代に流行した狂歌をもう一度現代によみがえらせようと全国から公募した狂歌大会が徳島市の四国大学交流プラザで14日開かれました。これは、近年注目を集める浮世絵師、東洲斎写楽の生きた江戸時代に流行した狂歌を現代に蘇らせようと徳島写楽の会などが開催しました。狂歌は、和歌の形式、五・七・五・七・七を踏襲しつつ、社会風刺や滑稽、皮肉などを盛り込んだ短詩です。大会には14日会場に寄せられた21首の他、全国から25