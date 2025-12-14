あきた芸術劇場ミルハスで障害がある人の芸術鑑賞を支援するための研修会が開かれ、参加者が心構えや対応方法を学びました。ミルハスでは障害がある観客への支援の充実を図ろうと今年度、初めてボランティアを募集しました。14日は障害がある人たちも参加できる舞台を企画してきた南部充央さんが講師に招かれ、参加者は支援される側の体験をまじえながら心構えや対応方法を学びました。南部充央さん「大事なことだよねやっぱりお客