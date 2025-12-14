テゲバジャーロ宮崎に所属するFW吉澤柊がとんでもないシュートを決めた。14日、J2昇格プレイオフ決勝でFC大阪と対戦した宮崎。29分オウンゴールにて宮崎が先手を奪うと、前半終盤の42分にスーパーゴールが生まれる。味方のヘディングのパスを敵陣中央で受けた吉澤は胸トラップから迷わず右足を振り抜く。距離はまだ十分あったが、アウトにかかったドライブシュートはGKの頭を越し右のポストに当たってゴール。この大一番でGKがノー