アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはウルブズ戦の後、選手らのパフォーマンスに苦言を呈した。英『Sky Sports』が報じている。アーセナルはプレミアリーグ第16節でホームに最下位のウルブズを迎えた。アーセナルがボールを握り、70分にブカヨ・サカのCKからオウンゴールを誘発し先制点を奪うが、試合終盤の90分にウルブズに追いつかれてしまう。その後、90+4分に再びオウンゴールを誘発し、アーセナルはなんとか2-1の勝利を果た