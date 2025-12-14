有馬記念に特別登録のあったヘデントール（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）だが、基本的には年明けからの始動を予定していることが分かった。１４日、キャロットクラブがホームページ上で発表した。今年のダイヤモンドＳで重賞初制覇し、続く天皇賞・春でＧ１タイトルも奪取。その後は英・インターナショナルＳを目指していたが、右後肢の大腿骨剥離骨折が発覚し休養に入っている。現在は福島県のノーザンフ