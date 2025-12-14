女優の唯月ふうかが１４日、神奈川・川崎市内で、屋比久知奈と２人だけで出演するミュージカル「白爪草」の稽古場シーンを披露した。周囲３６０度を客席に囲まれたミュージカルは２人とも初体験。唯月は「ひとりぼっちで舞台にいる時に何回も『逃げたいな』という孤独感がある。他の作品ではなかなか味わえない。それが心地いいとなるぐらい没頭できたら」と意欲を示した。上演中は逃げ場がないだけに「舞台上で鼻をかむかも