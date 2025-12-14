沖縄県南城市の古謝景春前市長（70）が部下へのセクハラ問題で失職したことに伴う市長選が14日告示され、古謝氏は出馬せず、いずれも無所属新人で元県議の大城憲幸氏（57）と、座波一氏（66）＝自民、国民、公明推薦＝の2人が立候補した。混乱した市政の立て直しが主な争点となる。投開票は21日。市が設置した第三者委員会は5月、古謝氏のセクハラを認定し、辞職を提言した。古謝氏は市議会から不信任決議を2度可決され、11月