浮世絵師東洲斎写楽の愛好家でつくる徳島市の「写楽の会」は14日、社会を風刺する狂歌を詠む「しゃらくさい狂歌コンテスト」を同市で開いた。大賞に、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度を取り上げた「後期とは誰が決めたかしゃらくさい我は生き抜く百を超えても」（大阪府吹田市の応募者）を選んだ。優秀賞は、卵価格の高騰を皮肉った「べらぼうな卵価格の値上がりで毎朝我が家卵欠けご飯」（宮城県名取市の応募者）な