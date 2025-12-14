宝塚歌劇団雪組トップ娘役の夢白あやが14日、兵庫・宝塚大劇場で、退団公演「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」「Prayer〜祈り〜」の千秋楽を迎え、本拠地に別れを告げた。サヨナラショーは、濃紺のドレス姿で登場。トップ朝美絢とのデュエットで、24年「仮面のロマネスク」より「あなたがいるから」で幕を開けた。24年「ベルサイユのばら−フェルゼン編−」の「王妃、その罪の先に」、23年「ボイルド・ドイル・オンザ・トイル・