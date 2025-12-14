１２月２９日に平塚競輪場で開催される「ガールズグランプリ２０２５」に出場する山原さくら（３３＝山口）が１４日、防府競輪場で行われた壮行会に登場した。寒空のもと集まった多くのファンが見守る中、山原は「名前を呼んで応援してもらえることが一番の原動力」と日々の感謝を伝えると「当日は緊張すると思うけど、皆さんの声援を力に変えて最高のパフォーマンスを出せるように頑張ります。画面越しに応援してください」と