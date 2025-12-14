新日本プロレス１４日の熊本大会で、棚橋弘至（４９）が?九州ラストマッチ?を勝利で飾った。来年１月４日東京ドームでの引退試合（ＶＳオカダ・カズチカ）を控える棚橋にとって、最後の地方巡業の最終戦。この日は海野翔太、上村優也と組んでＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆永井大貴と対戦した。ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ」（Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ）の連係に苦戦を強いられた棚橋だったが、海野と上村の